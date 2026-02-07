La maggioranza degli italiani si fida di Giorgia Meloni. Secondo gli ultimi dati, il 45% degli italiani ha fiducia nella presidente del Consiglio, con un incremento dell’1% rispetto al passato. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 31,5%. La leader del partito ottiene consensi crescenti, mentre il panorama politico italiano si muove sotto l’occhio attento dell’opinione pubblica.

(Adnkronos) – Il 45 per cento degli italiani ha fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un aumento dell'1%. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli, che segnala anche che secondo il 76% degli intervistati la premier dovrebbe essere più critica nei confronti del presidente Usa, Donald Trump. In particolare lo chiedono il 63% degli . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Fiducia Meloni

L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè evidenzia una crescita di Fratelli d’Italia, che raggiunge il 31,1%, confermando la popolarità crescente di Giorgia Meloni come leader.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fiducia Meloni

Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Fratelli d'Italia, FI e Lega perdono voti, Pd e M5s crescono: chi vince secondo gli ultimi sondaggi; Nuova Media dei Sondaggi: fiducia in Meloni sotto il 40%, per la Lega il calo maggiore della settimana; Sondaggio YouTrend, a chi potrebbe togliere voti Vannacci nel centrodestra? I DATI.

Fiducia in Meloni al 45%, Fratelli d'Italia primo partito al 31,5%Il 45 per cento degli italiani ha fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un aumento dell'1%. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli, che segnala anche che secondo il 76% ... adnkronos.com

Governo: Istituto Piepoli, fiducia in Meloni sale al 45 per centoRoma, 7 feb. (Adnkronos) - Il 45 per cento degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un aumento dell'1 per cento. A ... iltempo.it

Nuova Media dei Sondaggi fiducia in Meloni sotto il 40%, per FDI il calo maggiore della settimana facebook

Nuova Media dei Sondaggi cala la fiducia in Meloni il Campo Largo si avvicina a meno di 3 punti x.com