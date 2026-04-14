L'uomo condannato per maltrattamenti e lesioni è stato rilasciato dal carcere. A seguito della decisione, ha dichiarato che, in caso di problemi, si assumerebbe la responsabilità. La donna coinvolta ha riferito di aver ricevuto una telefonata dalla polizia di Bologna, che le ha comunicato il ritorno di Gabriel tra due giorni, con il dispositivo di sorveglianza.

«M i sono svegliata con una telefonata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel tra due giorni tornerà a casa, con il dispositivo ». Con queste parole, in lacrime, Chiara Balistreri si è sfogata sui social dopo aver appreso la notizia del ritorno in libertà dell’ex compagno Gabriel Costantin. L’uomo, già condannato in secondo grado per maltrattamenti e lesioni e coinvolto anche in un procedimento per stalking, ha ottenuto una riduzione della pena e i domiciliari con il braccialetto anti-stalking. Una decisione che per Balistreri è inaccettabile e rappresenta pienamente il fallimento e l’assenza dello Stato nella tutela delle donne vittime di violenza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ex compagno di Chiara Balistreri, condannato per maltrattamenti e lesioni, esce dal carcere: «Se mi succede qualcosa mi avrete sulla coscienza»

«Il mio ex esce dal carcere, se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza»

La denuncia di Chiara Balistreri: “Mi ha rotto la faccia e va ai domiciliari. Se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza”Non basta denunciare, non basta mostrarsi col volto tumefatto per rendere noto “cosa mi ha fatto”, e non basta nemmeno fare appelli alle istituzioni...

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