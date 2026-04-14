L’ex capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli verso la nomina a viceministro dei Rapporti col Parlamento

L'ex capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, sta per essere nominato viceministro dei Rapporti con il Parlamento. La notizia arriva in un momento di cambiamenti all’interno del governo, con questa nomina che potrebbe essere ufficializzata a breve. Barelli ha ricoperto in passato ruoli di rilievo all’interno del partito e delle istituzioni parlamentari. La sua nomina è stata anticipata da fonti ufficiali e dovrebbe essere confermata nelle prossime ore.

L’ ex capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, va verso la nomina a viceministro dei Rapporti col Parlamento. Questa sarebbe stata la richiesta di Giorgia Meloni e del suo sottosegretario Giovanbattista Fazzolari nel faccia a faccia di lunedì a Palazzo Chigi e lui dovrebbe accettare nelle prossime ore. Secondo quanto risulta al Fatto da tre fonti qualificate a conoscenza della questione, Meloni avrebbe bisogno di puntellare il dipartimento per migliorare il raccordo tra Palazzo Chigi e il Parlamento e per questo ha scelto Barelli. La decisione di sceglierlo per un ministero senza portafogli eliminerebbe anche il problema dell’ incompatibilità con il suo ruolo da presidente della Federnuoto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli verso la nomina a viceministro dei Rapporti col Parlamento Leggi anche: Paolo Barelli via da capogruppo di Forza Italia, la frecciata ai figli di Berlusconi: "Mi aveva scelto Silvio" Leggi anche: Paolo Barelli nel mirino di Marina Berlusconi, Tajani può rimuovere il consuocero capogruppo di Forza Italia