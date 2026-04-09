Marina Berlusconi ha messo nel mirino Paolo Barelli, mentre il leader di Forza Italia, Tajani, sta valutando di sostituire il capogruppo dei deputati del partito. Potrebbero essere indicati due o tre candidati per assumere la guida del gruppo parlamentare. A Barelli è stato comunque assicurato un incarico da sottosegretario. La decisione sembra ancora in fase di definizione e riguarda le posizioni di vertice all’interno del partito.

All’interno di Forza Italia si discute del caso di Paolo Barelli. Secondo diversi organi di stampa, il capogruppo del partito alla Camera potrebbe essere sostituito. La questione dovrebbe essere discussa nell’incontro di vertice tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi fissato per il 10 aprile a Milano. Barelli, consuocero del ministro degli Esteri, sarebbe pronto a lasciare il proprio incarico in scia al “rinnovamento” chiesto dalla famiglia Berlusconi. Restano tuttavia da limare i dettagli sulla successione e da livellare le tensioni interne registrate dopo la vittoria del “No” al referendum sulla Giustizia. Forza Italia, Barelli verso il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Barelli nel mirino di Marina Berlusconi, Tajani può rimuovere il consuocero capogruppo di Forza Italia

Tajani minaccia l'addio a Forza Italia per salvare il consuocero Barelli, nel mirino di Marina BerlusconiAntonio Tajani minaccia l‘addio a Forza Italia per salvare il consuocero Paolo Barelli.

Forza Italia, rinviato colloquio Marina Berlusconi-Tajani, capogruppo Barelli punta a posto da sottosegretario - RUMORIl nodo della questione non è quando sarà l’incontro ma quali propositi e decisioni Tajani porterà al tavolo della presidente di Fininvest che ha in...

Temi più discussi: Trincea Tajani. Il segretario è in minoranza anche alla Camera; Tensioni in Forza Italia. Si allontana l'incontro tra Tajani e Marina Berlusconi; L'analisi: è cominciata la lunga rincorsa verso le elezioni politiche; Saltato l’incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani.

Paolo Barelli nel mirino di Marina Berlusconi, Tajani può rimuovere il consuocero capogruppo di Forza ItaliaPaolo Barelli potrebbe lasciare il ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Tutto sarà deciso nell'incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani ... virgilio.it

Tajani minaccia l'addio a Forza Italia per salvare il consuocero Barelli, nel mirino di Marina BerlusconiAntonio Tajani ai ferri corti con Marina Berlusconi? Il retroscena sulle possibili dimissioni in difesa del capogruppo Paolo Barelli ... virgilio.it

Questa mattina alla Camera sfiderà direttamente la famiglia Berlusconi: Paolo Barelli ha deciso di intervenire in uno dei discorsi parlamentari più importanti dall’inizio della legislatura, cioè dopo l’intervento della premier Giorgia Meloni che sarà in aula prima a - facebook.com facebook

In Forza Italia è sceso in campo direttamente Gianni Letta a fare da mediatore tra la famiglia Berlusconi e il leader Antonio Tajani. Si cerca un nome per sostituire Paolo Barelli che vada bene a entrambe le parti. x.com