Il Porto di Farioli torna protagonista in Portogallo e in Europa. Con 18 vittorie e un pareggio nelle 19 partite di campionato, la squadra ha cambiato volto e conquista i tifosi. La difesa è la migliore della Liga, con appena 4 gol subiti, e il club si prepara a sfidare le avversarie più forti. La svolta arriva con il nuovo tecnico, che ha saputo far risplendere il Porto e rilanciare le ambizioni europee del club.

Un’altra città di mare, come se le idee avessero bisogno anche di un orizzonte ampio per decollare. Dopo Istanbul, Nizza e Amsterdam, Francesco Farioli ha scelto Porto. E il panorama che si apre davanti alla “Foz”, dove l’incontro tra oceano e fiume crea onde dall’effetto spettacolare, sembra aver definito lo scenario perfetto per prendere il volo. L’impatto del giovane tecnico italiano sul campionato portoghese è stato ciclonico: 17 vittorie e un pareggio (dati aggiornati al 25 gennaio), neanche una sconfitta, il miglior girone di andata nella storia della Liga, appena 4 gol subiti. Soltanto Mourinho è riuscito a portare via punti, parcheggiando il bus allo stadio Do Dragao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La rivoluzione di Farioli: così ha fatto tornare grande il Porto, ora lo vuole mezza Europa

Approfondimenti su Farioli Porto

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Farioli Porto

Argomenti discussi: La rivoluzione di Farioli: così ha fatto tornare grande il Porto, ora lo vuole mezza Europa.

Le molte eccezionalità di Francesco FarioliHa 36 anni, non è mai stato un calciatore professionista, non allena in Italia da anni: e il suo Porto in campionato non ha ancora perso ... ilpost.it

Dal crollo con l'Ajax al volo con il Porto: la rinascita di Farioli in PortogalloFrancesco Farioli è, con Vincent Kompany, l’unico allenatore imbattuto nei maggiori campionati europei. Il suo Porto comanda il campionato portoghese con 14 vittorie e un pareggio in 15 giornate, la ... gazzetta.it

Roma in un morso: dove la tradizione si fa rivoluzione. Dal 2016, abbiamo preso l’icona della colazione romana e l’abbiamo trasformata in un’esperienza salata senza precedenti. Il Maritozzo Rosso è il primo format dedicato alla cucina romana e al marito - facebook.com facebook