Un gruppo di ricercatori dell’Università di Liegi ha identificato un interruttore genetico che regola la maturazione dei macrofagi e contribuisce a mantenere stabile la salute degli organi. Lo studio si concentra su questa specifica sequenza genetica e sul suo ruolo nel processo di sviluppo delle cellule immunitarie. La scoperta apre nuove prospettive per comprendere i meccanismi di protezione degli organi.

Un team di scienziati dell’Università di Liegi ha individuato un interruttore genetico fondamentale che permette ai macrofagi di maturare pienamente e di mantenere in equilibrio la salute degli organi. Questo regolatore, noto come MafB, agisce come un vero e proprio “interruttore molecolare”, attivando o disattivando geni specifici nei momenti e nei tessuti giusti. Grazie a MafB, i macrofagi diventano difensori efficienti del corpo; in sua assenza, invece, queste cellule perdono funzionalità e non riescono più a proteggere correttamente i tessuti. I macrofagi sono cellule immunitarie presenti in quasi tutti i tessuti e spesso definiti come il “team di pulizia e manutenzione” del corpo. 🔗 Leggi su Billipop.com

Scoperto l'interruttore genetico che protegge gli organi

