Gli scienziati hanno scoperto che alcune cellule del sistema immunitario potrebbero aiutare a rigenerare il midollo spinale danneggiato. Fino a ora, queste cellule erano viste solo come complici dei tumori, che facilitavano la loro crescita e diffusione. Ora, invece, si studiano nuove possibilità per sfruttarle a scopo terapeutico. La ricerca continua e apre nuove speranze per chi soffre di lesioni spinali.

Per molto tempo sono state considerate soltanto un problema. Alcune cellule del sistema immunitario, infatti, aiutano i tumori a crescere, a diffondersi e a diventare più aggressivi. Oggi però la ricerca suggerisce che proprio queste stesse cellule potrebbero trasformarsi in una risorsa inattesa per la medicina rigenerativa, in particolare per la cura delle lesioni del midollo spinale. La scoperta arriva da uno studio coordinato dall’Università di Verona e dall’Università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista scientifica Immunity e frutto di una collaborazione internazionale che ha coinvolto numerosi centri di ricerca europei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tumori, le cellule per rigenerare il midollo spinale

Approfondimenti su Tumori Rigenerazione

Una recente scoperta ha dimostrato che il midollo spinale può essere rigenerato grazie all’uso di cellule alleate del tumore, che stimolano la crescita dei nervi e la riparazione dei tessuti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Stem Cells: The Secret to Regrowing Human Organs | The Future of Medicine Explained! #trending

Ultime notizie su Tumori Rigenerazione

Argomenti discussi: Le cellule ‘cattive’ che curano: scoperta italiana svela il potere rigenerativo dei macrofagi dei tumori; Una nuova luce sui tumori: sviluppata una piattaforma di microscopia integrata per catturare la dinamica delle cellule tumorali; Tumori, create nanoparticelle che possono bloccare e prevenire le metastasi; Linfoma diffuso a grandi cellule B, il recettore BCR sembra influire sull’aggressività del tumore - OMaR.

Tumori del cervello, risvegliare la risposta immune per eliminare le cellule maligneZona, direttore della Neurochirurgia del San Martino: «La simulazione dell’intervento dà risultati straordinari» ... ilsecoloxix.it

Tumori nuova tecnologia mostra in diretta come agiscono davvero le cellule.Quando le forze fisiche plasmano il tumorePressioni, deformazioni e rigidità non sono solo lo sfondo su cui si sviluppano i tumori: sono attori prot ... assodigitale.it

Lo sviluppo dei tumori non è casuale: nuovi modelli genetici rivelano schemi precisi dietro l’evoluzione delle cellule cancerose e la loro resistenza ai trattamenti. Uno studio rivoluziona il modo di prevedere e affrontare la malattia: https://fanpa.ge/HStxV - facebook.com facebook