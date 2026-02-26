Durante un’intervista, un’imprecazione involontaria ha catturato l’attenzione del pubblico, scatenando reazioni sui social. Un momento imbarazzante si è verificato alla vigilia di un importante evento musicale, quando una frase pronunciata in modo incauto ha suscitato commenti e discussioni online. La gaffe ha fatto rapidamente il giro del web, attirando l’attenzione di molti ascoltatori e spettatori.

Una parola inceppata, una sillaba di troppo, e la rete esplode. È quanto accaduto ad Arisa alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, quando durante una chiacchierata al podcast Tintoria si è lasciata sfuggire un lapsus dal doppio senso involontario. L’episodio, diventato virale in poche ore, ha mostrato il lato più spontaneo e autoironico della cantante, proprio mentre si preparava a salire sul palco dell’Ariston con il brano “ Magica favola ”. Ebbene sì, ospite del podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, Arisa si è raccontata con leggerezza, ripercorrendo un ricordo d’infanzia legato al fantacalcio. Ha spiegato di aver partecipato, ai tempi delle scuole medie, a una lega organizzata dai compagni di classe: un gruppo composto esclusivamente da ragazzi appassionati di calcio, in cui lei era l’unica donna. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Arisa ammette che “che giocava al fantac…o”, la gaffe a luci rosse che ha fatto impazzire i social

