Leoni sfida Salis dopo dopo la sconfitta di Orban | Rinunci all’immunità e si faccia processare

Dopo le recenti elezioni in Ungheria, il nuovo premier ha chiesto a un ex membro del governo di rinunciare all’immunità per essere sottoposto a un processo. Questo episodio è avvenuto poco dopo la caduta di Viktor Orban, che non ricopre più la carica di presidente del Consiglio. Le dichiarazioni sono state rivolte pubblicamente e hanno attirato l’attenzione dei media locali.

Viktor Orban non è più il presidente del Consiglio dell’Ungheria, sconfitto in democratiche elezioni da Peter Magyar. La sinistra esulta, sostiene che sia finito il tempo delle destre sovraniste in Europa rappresentate da Orban, ma Magyar ne è stato un delfino ed è un dichiarato leader conservatore. Ora si è aperta anche la polemica su Ilaria Salis che, non diversamente da molti suoi colleghi, ha esultato per la sconfitta di Orban, anche se dal suo punto di vista c’è una ragione in più, visto che è sempre stato ritenuto il responsabile dell’azione giudiziaria condotta contro di lei in Ungheria. E ora, provocatoriamente, in tanti le chiedono di rinunciare all’immunità parlamentare per affrontare il processo che, senza Orban, a sinistra hanno sempre detto che si sarebbe celebrato senza problemi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Leoni sfida Salis dopo dopo la sconfitta di Orban: “Rinunci all’immunità e si faccia processare” Ilaria Salis festeggia la fine del “regime” di Orbàn: ora si farà processare in Ungheria rinunciando all’immunità?Lei festeggia, illudendosi, forse, di potersi risparmiare il pressing della giustizia ungherese affinché si faccia processare. Salis esulta: "Ciao Orbán". Ma non si farà processareIlaria Salis fa il giro di tv e radio per ri-mettere l'abito della "perseguitata politica" in Ungheria.