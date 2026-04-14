Leonardo La Russa prosciolto in via definitiva dall’accusa di revenge porn

È stato definitivamente prosciolto dall'accusa di revenge porn Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente di un partito politico. La vicenda riguardava presunte condivisioni di contenuti privati senza consenso. La decisione della corte ha confermato l'assoluzione pronunciata in precedenza dai giudici di primo grado, rendendo così definitiva la sua posizione. La Russa non è più coinvolto nel procedimento legale relativo a questa accusa.

È diventato definitivo il proscioglimento di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato di revenge porn per un video registrato il 19 maggio del 2023 al termine di una serata che gli è costata un’inchiesta, poi archiviata, con l’ipotesi di violenza sessuale, a seguito della denuncia di una sua ex compagna di liceo. Dopo il deposito delle motivazioni della giudice per l’udienza preliminare di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha dichiarato estinto il reato per il ragazzo, non è stato presentato ricorso contro la sentenza del 17 dicembre 2025. Leonardo La Russa prosciolto dall’accusa di revenge porn. Per la giudice La Russa jr, assistito dagli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni, aveva mostrato un «sincero dispiacere».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Leonardo La Russa prosciolto in via definitiva dall’accusa di revenge porn Accusa di revenge porn, definitivo il proscioglimento per La Russa jr?(Adnkronos) – È diventato definitivo il proscioglimento di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato di revenge... La Russa junior, niente ricorso sul revenge porn: il figlio del presidente del Senato definitivamente proscioltoMilano, 14 aprile 2026 – Si chiude definitivamente la vicenda processuale di Leonardo Apache La Russa, figlio terzogenito del presidente del Senato...