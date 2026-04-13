Lorenzo Mariani e Francesco Macrì per il nuovo corso di Leonardo

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato la lista dei candidati designati per il nuovo consiglio di amministrazione di Leonardo. Il ministero detiene il 30,2 per cento del capitale dell’azienda. La comunicazione riguarda le persone che potrebbero entrare nel prossimo organo direttivo. La lista dei candidati sarà sottoposta alle procedure di approvazione previste dalle norme societarie. La nomina finale avverrà nelle prossime settimane.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 30,2 per cento del capitale di Leonardo, rende nota la lista dei candidati al nuovo consiglio d’amministrazione. Il ruolo di amministratore delegato è assegnato a Lorenzo Mariani, che prende il posto di Roberto Cingolani. Alla presidenza della compagnia va Francesco Macrì, che succede a Stefano Pontecorvo. Classe 1964, ingegnere elettronico ed ex ufficiale della Marina Militare, Mariani è un profondo conoscitore della macchina industriale di Leonardo. Dopo essere stato condirettore generale al fianco di Cingolani, da aprile 2025 ricopre i ruoli di managing director di Mbda Italia e responsabile vendite del consorzio missilistico europeo (di cui Leonardo possiede il 25 per cento).🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Chi è Francesco Macrì nuovo presidente di LeonardoFrancesco Macrì è il nuovo presidente di Leonardo, al posto di Stefano Pontecorvo ai vertici del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio.