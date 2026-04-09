Lorenzo Mariani è stato nominato nuovo amministratore delegato di Leonardo durante una riunione del Consiglio dei ministri, successivamente approvata dal consiglio di amministrazione del gruppo. La sua nomina avviene in sostituzione di Roberto Cingolani, che aveva ricoperto il ruolo precedente. La scelta del nuovo dirigente segue un processo formale e ufficiale, con la comunicazione della nomina che è stata resa nota pubblicamente.

Lorenzo Mariani è il nuovo amministratore delegato di Leonardo. La nomina, deliberata dal Consiglio dei ministri e poi recepita dal consiglio di amministrazione del gruppo, segna il passaggio di consegne con Roberto Cingolani alla guida del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio. La scelta cade in una fase di forte pressione competitiva e di ridefinizione degli equilibri industriali europei. Leonardo è oggi uno dei principali player globali del settore, con circa 50 mila dipendenti, 180 siti nel mondo e un posizionamento che attraversa elettronica per la difesa, elicotteri, aerostrutture e spazio, con lo Stato italiano primo azionista attorno al 30%. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è Lorenzo Mariani, il nuovo amministratore delegato di Leonardo

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