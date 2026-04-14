L' ennesima giravolta di Salis Fugge dal processo pure senza Orban

Un avvocato ha cambiato versione e deciso di non partecipare al processo in Ungheria, anche senza il coinvolgimento di Viktor Orban. Fino a poco tempo fa aveva dichiarato pubblicamente di non poter essere giudicato in quel paese. Ora, invece, ha scelto di non presentarsi, suscitando sorpresa tra le parti coinvolte. La decisione avviene in un contesto di tensione legale e politica attorno alla vicenda.

Fino all'altro giorno ha spiegato urbi et orbi che non avrebbe mai potuto accettare di essere processata nell'Ungheria di Viktor Orban. Un Paese sotto scacco di un «regime autoritario», come lo ha sempre definito, dove non veniva rispettato «lo stato di diritto». Motivo per cui si era fatta candidare al parlamento europeo da Avs ed era riuscita pure ad ottenere l'immunità affinché il procedimento a suo carico si bloccasse. Ora però che Orban è fuori dai giochi, con l'Ungheria in mano a Peter Magyar, la paladina delle occupazioni di immobili non pensa neanche lontanamente a farsi processare a Budapest. Anzi, proprio ieri ha colto la palla al balzo per annunciare che «il tribunale ungherese ha posto termine al procedimento a mio carico».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ennesima giravolta di Salis. Fugge dal processo pure senza Orban Leggi anche: Processo a Ilaria Salis chiuso in Ungheria, l'annuncio dell'eurodeputata che esulta per la sconfitta di Orban Ilaria Salis “graziata” dall’Ungheria di Orban: «Hanno posto termine al mio processo». Ma non era un regime?Colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Ilaria Salis: l’Ungheria ha sostanzialmente cancellato il suo processo. Schlein allontana i gazebo e chiama il popolo della pace. Salis si sfila, ma prepara un testo: uscita a settembre @WandaMarra x.com "La Salis pensa: escluso. Io non faccio la comparsa. Io sono certa di essere la persona giusta per fare il match contro la Meloni" - facebook.com facebook