Recentemente, un esperto ha sottolineato che l’empatia non sempre guida le nostre decisioni in modo equo e affidabile. Secondo questa opinione, bisogna imparare a riconoscere le ingiustizie anche quando le vittime sono diverse da noi, senza fare affidamento esclusivamente sui sentimenti di vicinanza o affinità. L’affermazione mette in discussione l’idea che l’empatia possa essere una bussola morale universale, evidenziando che il suo riconoscimento non avviene in modo uniforme.

“Quando dico che l’empatia non è una bussola morale affidabile, intendo che non si distribuisce in modo uguale. È attratta da ciò che è vicino, simile, visibile e narrabile. Si rivolge più facilmente a un bambino di cui conosciamo il nome che a migliaia di morti anonimi. Per questo reagiamo maggiormente a una vittima individuale rispetto a una massa statistica”. Samah Karaki è una biologa esperta in neuroscienze e fondatrice del “Social Brain Institute”. Nel suo ultimo libro “L’empatia è politica. Regole sociali e biologia dei sentimenti” (Add editore), spiega come sia possibile che alcune persone siano quasi pronte al sacrificio con i propri cari e al tempo stesso tollerino violenze estreme con altri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’empatia non è una bussola affidabile. Dobbiamo imparare a riconoscere un’ingiustizia anche quando la vittima non ci somiglia”

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