Stramilano UICI Lecco | Camminata al buio per imparare a vedere davvero Un' esperienza di empatia e consapevolezza
Il 3 maggio, durante la Stramilano, la Sezione territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco organizza una camminata al buio. L'iniziativa invita i partecipanti a sperimentare in prima persona le difficoltà di muoversi senza la vista, promuovendo un momento di empatia e consapevolezza. L'evento mira a far comprendere meglio le sfide quotidiane delle persone non vedenti o ipovedenti.
Come ci si orienta senza vedere?Come cambia il mondo quando la vista viene meno?Il prossimo 3 maggio, in occasione della Stramilano, la Sezione territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco invita tutti a mettersi letteralmente nei panni di una persona cieca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
