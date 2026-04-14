L’emicrania colpisce soprattutto le donne e può condizionare fortemente la vita dei pazienti Per far luce su questa patologia invalidante arriva un documentario su Amazon Prime video

Da iodonna.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo documentario disponibile su Amazon Prime Video si concentra sull’emicrania, una condizione che colpisce principalmente le donne e può influenzare significativamente la quotidianità dei pazienti. L’emicrania non è un semplice mal di testa, ma si presenta con un dolore pulsante di forte intensità, che di solito interessa un lato della testa o la zona frontale. La produzione mira a fornire una panoramica chiara sulla natura di questa patologia.

N on un mal di testa comune, l’emicrania è caratterizzata da un dolore pulsante di forte intensità che interessa di solito un lato della testa o la zona frontale. Secondo l’ Istituto Superiore di Sanità « colpisce prevalentemente le donne e, normalmente, si manifesta per la prima volta nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 50 anni ». Può presentarsi associata a diversi sintomi e con diversa intensità, tanto da condizionare la vita di chi ne soffre. Dieta anti mal di testa: l’importanza dei cibi ricchi di omega 3 X Leggi anche › Giornata del Mal di testa: screening gratuiti per i piccoli al Bambino Gesù Mal di testa: un documentario spiega che cos’è l’emicrania.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L’emicrania colpisce soprattutto le donne e può condizionare fortemente la vita dei pazienti. Per far luce su questa patologia invalidante arriva un documentario su Amazon Prime video

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