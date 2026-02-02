Questa settimana su Prime Video arrivano molte novità. Tra film, serie e documentari, ci sono cinque titoli da non perdere. Si parte con l’ultimo episodio di Fallout 2 e con una nuova puntata di Beast Games 2. Gli appassionati trovano quindi una vasta scelta di contenuti per trascorrere il tempo davanti allo schermo.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” I titoli da non perdere questa settimana su Prime Video tra nuove uscite e titoli in scadenza di serie tv e film. Da non perdere l'episodio finale di Fallout 2 In questa settimana di inizio febbraio su Prime Video arrivano diverse novità interessanti. A cominciare dall'episodio finale di Fallout 2 e dalla nuova puntata di Beast Games 2. E poi arrivano il primo film per San Valentino, Relationship Goals; una serie thriller britannica con Ella Purnell, Sweetpea; e il documentario su Re Carlo d'Inghilterra.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Prime Video

Ecco una selezione di sette film e tre serie TV disponibili su Prime Video questa settimana (26 gennaio - 1 febbraio).

Ecco una selezione di sei film e tre serie TV da guardare su Prime Video questa settimana (12-18 gennaio).

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ho portato per la prima volta MIO FIGLIO a giocare 99 NOTTI su ROBLOX.

Ultime notizie su Prime Video

Argomenti discussi: Cinque film, quattro serie tv e un documentario da vedere su Prime Video questa settimana (2-8 febbraio); The Animal Kingdom, cosa sapere sul film stasera in tv; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; 'Una nuova vita', la serie Tv con Anna Valle: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce.

Valeria Golino compie 60 anni: cinque film e serie da recuperareL’attrice e regista napoletana ha recitato in produzioni sia italiane sia internazionali, tra cui si ricorda in particolare Rain Man con Tom Cruise e Dustin Hoffman. Tra 2024 e 2025 ha conquistato il ... lettera43.it

Cinque film e serie tv da recuperare sulla caduta del muro di BerlinoIl cinema ha raccontato le vite divise dalla frontiera, il crollo della DDR e le fratture che ancora oggi attraversano la Germania. A 35 anni dalla caduta del muro di Berlino, film, serie e ... lettera43.it

I cinque film e casting director candidati per la prima volta all’Oscar per il miglior casting: - “Hamnet” (Nina Gold) - “Marty Supreme” (Jennifer Venditti) - “One Battle After Another” (Cassandra Kulukundis) - “The Secret Agent” (Gabriel Domingues) - “Sinners” (Fr - facebook.com facebook

I cinque film e casting director candidati per la prima volta all’Oscar per il miglior casting: - “Hamnet” Nina Gold - “Marty Supreme” Jennifer Venditti - “One Battle After Another” Cassandra Kulukundis - “The Secret Agent” Gabriel Domingues - “Sinners” Francine x.com