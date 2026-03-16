Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Roma non è solo la città dei monumenti millenari o del traffico frenetico; esiste una dimensione più intima, quasi rituale, che si consuma ogni mattina davanti a una tazzina di caffè. Il documentario BAR: Benvenuti a Roma, ora disponibile su Prime Video, nasce proprio dall’esigenza di mappare questa geografia umana. Prodotto da Unicorn e diretto da Roberto Maria Nesci, il film trasforma il “bar di quartiere” da semplice luogo di passaggio a osservatorio privilegiato sulle contraddizioni e le trasformazioni della Città Eterna. L’opera trae ispirazione dal successo dell’omonimo profilo Instagram, che negli anni ha saputo catalizzare l’attenzione di migliaia di follower grazie a una narrazione ironica e profonda della romanità “piano strada”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - BAR: Benvenuti a Roma, il documentario arriva su Prime Video

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