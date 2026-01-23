Mircea Lucescu ricoverato d'urgenza in ospedale colpito da una forte influenza | Sono sotto cura

Mircea Lucescu è stato ricoverato in ospedale a causa di un’intensa influenza, con febbre che ha raggiunto i 39 gradi. Attualmente, si trova sotto cura e le sue condizioni sono monitorate dal personale medico. La situazione non sembra preoccupante, ma si è reso necessario un ricovero per garantire un adeguato trattamento e recupero.

Mircea Lucescu è stato ricoverato di nuovo in ospedale a causa di un forte stato influenzale con picchi di febbre a 39 gradi. Il CT della Romania, che soffre da tempo anche di problemi cardiaci, solo qualche settimana fa aveva subito un altro ricovero: "Ora sono sotto la cura dei medici" ha provato a confortare tutti, "spero di uscire presto". L'obiettivo è di essere in panchina il prossimo 22 febbraio, per i playoff mondiali contro la Turchia.

