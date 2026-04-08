Lutto nel calcio | scomparso Mircea Lucescu allenò il Pisa nella serie A anni ' 90 ' 91

È morto all’età di 80 anni Mircea Lucescu, noto allenatore di calcio che ha guidato anche il Pisa in Serie A durante la stagione 199091. La sua carriera include numerosi successi e incarichi in diverse squadre europee. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo sportivo, dove era riconosciuto come uno degli allenatori più titolati e influenti del calcio continentale.

Si è spento all'età di 80 anni Mircea Lucescu, uno degli allenatori più titolati e influenti della storia del calcio europeo. Il decesso è stato annunciato dall'ospedale universitario di emergenza di Bucarest, dove il tecnico era ricoverato dal 29 marzo dopo un malore; le sue condizioni si sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Morto a 80 anni l’allenatore rumeno Mircea Lucescu: guidò il Pisa in A nel 1990-91PISA – Morto a 80 anni l’allenatore rumeno Mircea Lucescu, per i postumi di un attacco cardiaco subito dopo la partita di playoff persa con la...

Mircea Lucescu è morto all'età di 80 anni: lutto nel mondo del calcioDopo un infarto cardiaco che lo aveva colpito venerdì scorso, Lucescu era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva.

Temi più discussi: Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea Lucescu; Dall'Inter al Brescia, l'Italia piange un Maestro: addio a Lucescu; Lutto nel calcio, è morto l’allenatore Mircea Lucescu; Mircea Lucescu è morto, calcio in lutto: l'ex CT della Romania si è spento a 80 anni.

Lutto nel mondo del calcio, addio all'ex allenatore rumeno: l'infarto fatale a 80 anniUn ultimo saluto a Mircea Lucescu: si chiude la vita di un maestro del calcio moderno, tra visione, successi internazionali e un’eredità destinata a restare nel tempo. notizie.it

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Lucescu: aveva allenato anche l’InterIl mondo del calcio piange la triste scomparsa di Lucescu che, da tempo, lottava con alcuni problemi. L'ex allenatore si è spento a 80 anni. spaziointer.it

Il mondo del calcio piange per la scomparsa di Mircea #Lucescu, allenatore tra le altre di Pisa, Inter e Brescia. Se ne va all'età di 80 anni un allenatore visionario, il 'maestro' veniva definito. Vanta 8 titoli da calciatore e 37 da allenatore (di cui 3 internazio - facebook.com facebook

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Lucescu nel ricordo di Mircea Lucescu, ex tecnico in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, maestro di calcio sempre elegante e sig x.com