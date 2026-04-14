Oggi, 14 aprile 2026, su Amazon il set Lego Super Mario: Mario Kart Standard Kit è stato venduto a 15,99 dollari. Si tratta di un prezzo molto più basso rispetto a quello di listino, offrendo un’opportunità ai collezionisti e agli appassionati di costruzioni. La riduzione di prezzo riguarda esclusivamente questa piattaforma online.

Un’occasione imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di costruzioni si è aperta oggi, martedì 14 aprile 2026, su Amazon, dove il set Lego Super Mario: Mario Kart Standard Kit è sceso a un prezzo di soli 15,99 dollari. L’offerta rappresenta uno sconto di 4 dollari rispetto al listino ufficiale di 19,99 dollari, posizionandosi a brevissima distanza dal minimo storico mai registrato per questo prodotto, che fu di 15,95 dollari. Dettagli tecnici e componenti del kit da costruzione. Il pacchetto in questione, identificabile dal codice numero 72032, offre un’esperienza di assemblaggio compatta ma ricca di particolari, contando su un totale di 174 pezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lego Mario Kart: il set con Toad scende a un prezzo stracciato

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