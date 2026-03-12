Roksanda ‘Pilar’ | Seta asimmetria e il prezzo stracciato

Una nuova collezione di abbigliamento presenta il modello ‘Pilar’ di Roksanda, realizzato in seta con un design asimmetrico. Il prezzo di vendita è stato ridotto rispetto alle versioni precedenti, attirando l’attenzione dei consumatori. L’articolo include anche un avviso di nota di trasparenza riguardante link di affiliazione e possibili commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Seta e asimmetria: la decostruzione del ‘Pilar’ a 6,29€. Il paradosso materiale. L’analisi tecnica dell’abito Roksanda ‘Pilar’ rivela immediatamente una discrepanza critica tra l’aspetto visivo e il prezzo di mercato. Il capo presenta un drappeggio asimmetrico alla vita e una struttura che suggerisce seta, ma il prezzo di 6,29€ è statisticamente incompatibile con i costi di produzione della vera seta grezza o lavorata. Roksanda Abito 'Pilar' La contraddizione costruttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

