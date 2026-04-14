Il castello di Legnano ha accolto la fine della quarta edizione del festival dedicato alla storia, attirando più di 2200 persone. L’evento si è svolto nel suggestivo scenario del castello e ha visto la partecipazione di numerosi visitatori, confermando l’interesse per le tematiche storiche trattate durante le giornate del festival. La manifestazione ha coinvolto pubblico di diverse età e provenienze, con un’affluenza che ha superato le aspettative.

Il Castello di Legnano ha ospitato la conclusione della quarta edizione del festival letterario dedicato alla storia, un appuntamento che si è rivelato un vero successo di pubblico con oltre 2200 presenze registrate. L’evento, intitolato La storia tra le righe, ha una partecipazione massiccia durante i tre giorni di attività, culminando domenica sera con l’intervento di Luca Mercalli. Un programma ricco tra sold out e grandi nomi della letteratura. La manifestazione ha proposto un palinsesto estremamente denso, articolato in 38 momenti di incontro che hanno coinvolto diverse zone della città. La maggior parte degli appuntamenti ha infatti esaurito i posti disponibili prima dell’inizio, testimoniando l’interesse generato dal format.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legnano, il festival della storia conquista il Castello: 2200 presenti

Il castello di Agata Christian: la storia della villa immersa tra le AlpiAgata Christian - Delitto sulle nevi, il nuovo film di Christian De Sica, è ambientato in un castello fiabesco immerso tra le Alpi innevate.

Geografie umane in mostra a Legnano: il Festival fotografico europeo apre uno sguardo sul mondoLegnano (Milano), 7 marzo 2026 – Geografie umane è un’espressione che contiene tutto: dai paesaggi sterminati al piatto in cui mangiamo.

Argomenti più discussi: Legnano festeggia il Compleanno della Terra 2026 con due giorni di ecologia e memoria; a legnano torna foodx: il grande festival dei food truck tra eccellenza, gusto e relax nel verde del parco falcone e borsellino, dal 17 al 19 aprile; Festival di letteratura storica: un’edizione da tutto esaurito; I Leoni di Sicilia di Stefania Auci conquistano Legnano al festival La storia tra le righe.

Grande affluenza per il primo incontro tra i candidati sindaco di #Legnano - facebook.com facebook

Softball Serie A2, un successo a testa tra Parma e Legnano nel big match d’esordio x.com