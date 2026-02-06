Il castello di Agata Christian | la storia della villa immersa tra le Alpi

Agata Christian - Delitto sulle nevi, il nuovo film di Christian De Sica, è ambientato in un castello fiabesco immerso tra le Alpi innevate. La location esiste davvero e ha una storia molto particolare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una scena di mistero si svolge tra le mura di Castel Savoia, il castello reale della Valle d’Aosta.

Un nuovo film unisce il giallo alla commedia, con Christian De Sica e Lillo Petrolo protagonisti.

Argomenti discussi: Il castello misterioso dove è ambientato Agata Christian – Delitto sulle Nevi, film con Christian De Sica; 'Agata Christian – Delitto sulle nevi', il giallo comico con De Sica e Lillo sulle nevi della Valle d’Aosta; A Catania l'icona di sant'Agata ispira un progetto sociale contro le discariche. In mostra fino al 12 febbraio; Agata Christian - Delitto sulle nevi, cast del film con De Sica. FOTO.

Cinema Comunale Pietrasanta. . AGATA CHRISTIAN - DELITTO SULLE NEVI Giovedì 5 - Venerdì 6 Febbraio Spettacoli alle ore 18,00 e 21,15 Domenica 8 Febbraio Spettacoli alle ore 16,00 - 18,00 - 21,15 Cinema Comunale Pietrasanta Piazza Duomo 14 - T facebook

L’anteprima di Agata Christian – Delitto sulle Nevi a UCI Cinemas Porta di Roma ha conquistato tutti: grazie a chi c’era! Il 7 febbraio Christian De Sica, Lillo Petrolo ed Eros Puglielli vi aspettano anche all'UCI Cinemas di Casoria ucicinemas.it/film/agata-chr x.com