Le tensioni nel centrodestra continuano a emergere, questa volta focalizzandosi sulle dichiarazioni di Antonio Tajani e le posizioni di Forza Italia. Le divergenze rispetto a Freni e alle altre questioni politiche del giorno evidenziano una stabile fase di confronto interno. La situazione rimane sotto osservazione, con le dinamiche tra i principali alleati che potrebbero influenzare gli sviluppi futuri del fronte politico.

Niente da fare. Anche stavolta, Antonio Tajani con la “sua” (davvero?) Forza Italia si è messo di traverso. Tanto che i leghisti duri e puri ormai lo hanno ribattezzato «Rompitajani». Non bastava la politica estera ad accendere le scintille tra Lega e FI, ora anche la Consob è diventata un casus belli: il leader azzurro in zona Cesarini ha posto il veto alla nomina di Federico Freni, indicato da Matteo Salvini e pare già bollinato dal potente sottosegretario Alfredo Mantovano, come successore di Paolo Savona. E il Consiglio dei ministri ha rinviato la decisione. «Abbiamo rinunciato ad altre nomine su altri enti», ha sbottato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, minacciando indirettamente di fatto di far crollare il castello di carta delle nomine, presidenze, amministratori delegati, direttori generali, che devono essere fatte dal governo meloniano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scintille nel centrodestra su Freni e le altre pillole del giorno

Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giornoDurante la presentazione del Photoansa 2025, il presidente dell’Ansa, Giulio Anselmi, ha sorpreso i presenti ignorando la formalità dell’evento per criticare apertamente Donald Trump e i suoi sostenitori a livello internazionale.

Leggi anche: Il derby Vespa-Fazzolari e le altre pillole del giorno

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il centrodestra diviso su Donald. Scintille tra la Lega e Crosetto; Elezioni, subito scintille tra centrodestra e civici. E Scarfini scende in campo; Salvini e FdI, scontro nel governo ma la giustizia resta intoccabile; Sanità, scintille tra Perantoni e Cappellacci sul report Gimbe.

Elezioni, subito scintille tra centrodestra e civici. E Scarfini scende in campoFERMO La partita per le prossime elezioni comunali entra nel vivo e sono già scintille. Se le scintille svilupperanno un incendio è presto per dirlo, ma di sicuro è ... msn.com

Elezioni, subito scintille tra centrodestra e civici. E Scarfini scende in campo - facebook.com facebook

Il centrodestra diviso su Donald Scintille tra la Lega e Crosetto Borghi: festeggio le tariffe di Trump. Il ministro: non vedo che cosa ci sarebbe di bello. ( Ma quanto ignorante è Borghi ) x.com