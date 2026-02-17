Osimhen | Dopo il video su TikTok qualcosa si è rotto hanno provato a mandarmi a giocare ovunque mi trattavano come un cane
Victor Osimhen ha spiegato che il suo addio al Napoli è stato causato da un video su TikTok che ha generato tensioni e tensioni tra lui e la squadra. Dopo la diffusione del video, alcuni ufficiali del club hanno cercato di spostarlo in diverse squadre, trattandolo come un giocatore di seconda scelta. L’attaccante del Galatasaray ha anche raccontato di aver sentito che gli veniva chiesto di accettare qualsiasi destinazione, senza rispettare le sue preferenze. In più, ha ricordato un episodio in cui gli fu proposto di trasferirsi in un club minore, come se fosse un’opzione normale.
L'attaccante del Galatasaray, Victor Osimhen, in un'intervista al sito della Gazzetta dello Sport ha raccontato i motivi del suo addio al Napoli: La sua avventura al Napoli non è finita nel migliore dei modi. "A me dispiace per i tifosi, anche perché io non ho mai parlato di quanto è accaduto. Alcuni di loro si sono presentati davanti a casa mia chiedendomi spiegazioni. Ci siamo confrontati, a loro chiedevo di mettersi nei miei panni. Dopo che il Napoli ha pubblicato quel video su TikTok, qualcosa si è rotto definitivamente". Ci spiega il motivo? "Chiunque può sbagliare un calcio di rigore, chiunque può essere preso in giro per questo.
Luciano Spalletti parla dei suoi attaccanti, Osimhen e Icardi.
