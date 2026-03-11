Napoli celebra Sal Da Vinci reduce dal trionfo al Festival di Sanremo

A Napoli, al Maschio Angioino, nella Sala dei Baroni, si è tenuta una cerimonia in onore di Sal Da Vinci, reduce dal successo al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. La città ha voluto rendere omaggio al cantante dopo la sua vittoria, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e fan. L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità e un saluto ufficiale alla sala.

Al Maschio Angioino, nella storica Sala dei Baroni, Napoli ha voluto rendere uno dei suoi omaggi più intensi a Sal Da Vinci, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì". Una mattina densa di emozioni, nella quale la città ha stretto simbolicamente attorno a sé uno dei suoi interpreti più popolari, consegnandogli la Medaglia della Città di Napoli. La cerimonia, presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi, si è svolta alla presenza dell'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, della presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e del consigliere del sindaco per l'industria musicale e audiovisiva Ferdinando Tozzi.