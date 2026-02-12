Nayt | il 20 marzo esce il suo decimo album io Individuo che contiene il brano Prima che in gara al Festival di Sanremo

Nayt torna protagonista a Sanremo con il suo nuovo album “io Individuo”, in uscita il 20 marzo. È il suo decimo lavoro in carriera, e questa volta si presenta anche sul palco dell’Ariston con il brano “Prima che”. L’artista, noto per il suo stile che unisce urban e cantautorato, si conferma uno dei più autentici e coraggiosi della scena italiana. Con una scrittura diretta e sincera, Nayt riesce a trasmettere le emozioni più profonde e le inquietudini dell’essere umano.

Uscirà il 20 marzo "io Individuo", il decimo e nuovo album di NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, che è per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Prima che", già disponibile in pre-save e pre-add (link).

nayt annuncia il nuovo album io Individuonayt ha svelato il titolo e la data d'uscita del suo nuovo album intitolato io Individuo: il disco sarà dipsonibile dal 20 marzo ... billboard.it

