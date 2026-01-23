Sala San Luigi apre alle matinée con la proiezione de Il maestro

Domenica 25 gennaio, al cinema San Luigi, torna l’appuntamento delle matinée con il format colazione più film. In questa occasione verrà proiettato “Il Maestro”, diretto da Andrea Di Stefano. Un’occasione per condividere una visione cinematografica in un ambiente tranquillo e accogliente, ideale per iniziare la giornata con calma e attenzione. La proiezione rappresenta un momento di cultura e relax, aperto a tutti gli appassionati di cinema.

Domenica 25 gennaio, al cinema San Luigi, tornano le matinée con il format colazione più film. Per l'occasione, la pellicola selezionata per l'appuntamento è "Il Maestro", diretto da Andrea Di Stefano. Un racconto ambientato nell'estate di fine anni Ottanta che racconta la storia di Felice (Tiziano Menichelli), un ragazzino di tredici anni, talento ancora acerbo del tennis con una pressione enorme sulle spalle, quella di un padre che ha investito tutto nei suoi successi futuri. Dopo anni di allenamenti rigorosi, per Felice arriva il momento dei tornei nazionali. Per prepararlo, il padre lo affida a Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista con un ottavo di finale al Foro Italico.

