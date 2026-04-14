A Lecce, i residenti dell’area dell’ex Foro Boario hanno avviato una protesta ufficiale contro il progetto della cosiddetta lanterna urbana, un parcheggio sopraelevato di tre livelli con un’altezza di circa 15 metri. La mobilitazione è stata avviata per fermare i lavori e tutelare gli interessi della comunità locale. La questione riguarda la realizzazione di un’opera che modifica significativamente il volto della zona.

I residenti della zona dell’ex Foro Boario a Lecce hanno dato il via a una mobilitazione formale per contestare il progetto della cosiddetta lanterna urbana, un parcheggio sopraelevato che prevede lo sviluppo di una struttura su tre livelli con un’altezza di circa 15 metri. Il Comitato Foro Boario, nato per rappresentare i cittadini che vivono tra il parco Baden Powell e via Adriatica, chiede l’annullamento della delibera emessa il 3 aprile scorso dall’amministrazione Poli, lamentando una gestione dei tempi che impedirebbe una reale partecipazione democratica al processo decisionale. La nuova proposta urbanistica dell’ente comunale punta a creare un polo logistico capace di ospitare 770 posti auto, integrando all’interno del complesso anche un terminal destinato ai bus e una stazione per la mobilità veloce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, rivolta contro la “lanterna”: i residenti fermano il parcheggio

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