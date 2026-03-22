La casa mostro è ancora lì negozianti e residenti in rivolta

Da ilrestodelcarlino.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì, il negozio e i residenti sono in rivolta contro la casa mostro ancora presente in città. La questione riguarda l’edificio che si trova in una zona centrale, considerato un pericolo da chi vive e lavora nelle vicinanze. Le reazioni sono forti e le proteste continuano, mentre le autorità non hanno ancora preso decisioni definitive sulla sua demolizione.

Forlì, 22 marzo 2026 –  L’obiettivo è chiaro: “quell’edificio è da abbattere”, il pericolo è evidente, tanto che le transenne sono lì da luglio della scorsa estate a protezione di eventuali crolli ritenuti probabili, ma è anche chiaro che tra il dire (citazione dell’assessore Vittorio Cicognani, nel consiglio comunale del 19 dicembre) e il fare, c’è di mezzo la burocrazia, anzi, un’ipoteca. La casa mostro di viale dell’Appennino, civici dal 21 al 25, è ancora lì, crepata, tetto sfondato, transennata con tanto di enormi blocchi di cemento affinché non ‘spanci’. È ormai rassegnata Romina Boscherini, una delle titolari del forno Mirna & Paolo, che si trova al civico 19, cioè di fianco alla casa transennata: “Noi tra un anno non ci saremo più come negozio – afferma arrabbiata – la casa, probabilmente, sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la casa mostro 232 ancora l236 negozianti e residenti in rivolta
© Ilrestodelcarlino.it - La casa mostro è ancora lì, negozianti e residenti in rivolta

Articoli correlati

Niscemi, residenti osservano la frana da lontano: "Lì c'è la mia casa"Alcuni residenti di Niscemi, l comune in provincia di Caltanissetta minacciato da un'enorme frana, osservano da lontano ciò che resta del loro...

Leggi anche: Negozianti e residenti. Riportarlo al Carducci? Molti sono favorevoli

The Monster of Foligno: The Luigi Chiatti Case | Full Documentary

Video The Monster of Foligno: The Luigi Chiatti Case | Full Documentary

Tutti gli aggiornamenti su casa mostro

Discussioni sull' argomento La casa mostro è ancora lì, negozianti e residenti in rivolta; Quando il mostro è in casa: Gli abusi dentro le famiglie sono colpa delle relazioni tossiche; I mostri entrano a Hollywood; Inaugura all’Ambasciata ‘Benfatto’: l’eccellenza dell’alto artigianato italiano in mostra a Casa Italia.

la casa mostro èLa casa mostro è ancora lì, negozianti e residenti in rivoltaRebus viale dell’Appennino: ma l’edificio transennato è un disagio grande anche per tutti gli utenti della strada. Il Comune vuole comprarla e, finalmente, demolirla. Ma prima c’è il nodo di un’ipotec ... ilrestodelcarlino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.