A Forlì, il negozio e i residenti sono in rivolta contro la casa mostro ancora presente in città. La questione riguarda l’edificio che si trova in una zona centrale, considerato un pericolo da chi vive e lavora nelle vicinanze. Le reazioni sono forti e le proteste continuano, mentre le autorità non hanno ancora preso decisioni definitive sulla sua demolizione.

Forlì, 22 marzo 2026 – L’obiettivo è chiaro: “quell’edificio è da abbattere”, il pericolo è evidente, tanto che le transenne sono lì da luglio della scorsa estate a protezione di eventuali crolli ritenuti probabili, ma è anche chiaro che tra il dire (citazione dell’assessore Vittorio Cicognani, nel consiglio comunale del 19 dicembre) e il fare, c’è di mezzo la burocrazia, anzi, un’ipoteca. La casa mostro di viale dell’Appennino, civici dal 21 al 25, è ancora lì, crepata, tetto sfondato, transennata con tanto di enormi blocchi di cemento affinché non ‘spanci’. È ormai rassegnata Romina Boscherini, una delle titolari del forno Mirna & Paolo, che si trova al civico 19, cioè di fianco alla casa transennata: “Noi tra un anno non ci saremo più come negozio – afferma arrabbiata – la casa, probabilmente, sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La casa mostro è ancora lì, negozianti e residenti in rivolta

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