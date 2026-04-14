A Lecce, l’ex stazione di servizio è stata riconvertita in un nuovo infopoint cittadino, segnando un cambiamento nella sua funzione originaria. L’inaugurazione si è svolta di recente, offrendo ai visitatori un punto di riferimento per informazioni turistiche. La struttura, situata all’ingresso della città, ora funge da punto di accoglienza per chi si avvicina a Lecce, trasformando un vecchio spazio in un luogo di servizio pubblico.

Da stazione di servizio a porta d’ingresso per il turismo: per l’ex Agip di Lecce inizia una nuova storia. Inaugurato oggi il nuovo infopoint cittadino (a pochi passi da Porta Napoli) che restituisce alla comunità un’icona del Novecento, ora al servizio di turisti e visitatori. L’intervento, finanziato con 1,1 milioni di euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e intercettato dall’amministrazione di Carlo Salvemini, trasforma l’area in un moderno centro di accoglienza turistica. Il progetto conserva l’anima originaria dell’edificio: esterni fedeli alle linee storiche, interni ripensati in stile anni Cinquanta. «È un gioiello il cui recupero è partito con le amministrazioni comunali precedenti e che noi abbiamo voluto fortemente portare a conclusione – ha detto il sindaco Adriana Poli Bortone –.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce riparte dall?ex Agip: inaugurato il nuovo infopoint cittadino. Ecco com'è Video

Tra orgoglio e polemiche l’ex Agip rinasce: da capolavoro del ‘900 a infopointLECCE – Lecce si riappropria di un pezzo nevralgico della sua storia urbana e di un piccolo, grande gioiello dell’architettura italiana del Novecento.

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