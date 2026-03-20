Inaugurato il nuovo campo | Il sogno riparte da qui

Ieri al sussidiario Fiorello Franchi è stato inaugurato un nuovo campo in sintetico di ultima generazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e ha attirato l’attenzione di molti residenti. L’evento è stato accompagnato da una festa che ha coinvolto la comunità locale, sottolineando l’importanza dell’apertura. La struttura rappresenta un nuovo spazio dedicato allo sport e al tempo libero.

Grande festa ieri per l’inaugurazione al sussidiario Fiorello Franchi del nuovo campo in sintetico di ultimissima generazione, con tante presenze istituzionali, a sottolinare l’importanza del momento. Taglio del nastro del sindaco Luca Benesperi alla presenza di assessori e consiglieri comunali, le autorità con il questore Marco Dalpiaz, il colonnello Antonietta Petrone del Comando provinciale carabinieri e il comandante della Stazione carabinieri di Agliana Candeloro Sturniolo, la comandante della polizia locale Maria Pignatiello, gli organismi federali con il presidente Paolo Mangini. Tra i politici la deputata Irene Gori, i consiglieri regionali Alessandro Capecchi e Chiara La Porta e il sottosegretario Bernard Dika in rappresentanza della Regione, che ha cofinanziato l’opera con mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurato il nuovo campo: "Il sogno riparte da qui" Articoli correlati Impianto sportivo Maccanelli, inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 in erba sinteticaErano presenti Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di... Inaugurato il nuovo ‘Spazio Enel’ a Campo di MarteArezzo, 16 gennaio 2026 – Il nuovo anno porta buone notizie e rinnovata energia per i servizi a disposizione dei cittadini di Arezzo: questa mattina,... Una raccolta di contenuti su Inaugurato il nuovo campo Il sogno... Temi più discussi: Valledoria, inaugurato il nuovo campo sportivo di La Muddizza intitolato a Pinuccio Lepori; Inaugurazione nuovo campo da calcio all'impianto Italo Maccanelli; Roccasecca, inaugurato il nuovo campo di calcio Lino Battista; Inaugurato il nuovo campo: Il sogno riparte da qui. Valledoria, inaugurato il nuovo campo sportivo di La MuddizzaSi è svolta a La Muddizza la cerimonia di inaugurazione del campo sportivo comunale, recentemente oggetto di un profondo ... sardegnareporter.it All’Istituto comprensivo Enzo Drago inaugurato il nuovo campetto del plesso Principe di PiemonteUna mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori educativi per l’Istituto Comprensivo Enzo Drago, che ieri ha inaugurato ... 98zero.com TRIESTE. ALL’ISTITUTO RITTMEYER INAUGURATO LO SPAZIO PER PERSONE CON DISABILITA’. - facebook.com facebook Inaugurato il ponte sul Nure, #Salvini: «Un esempio per tutti i cantieri italiani». x.com