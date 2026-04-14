Tra orgoglio e polemiche l’ex Agip rinasce | da capolavoro del ‘900 a infopoint

A Lecce, un ex stabilimento appartenuto alla catena petrolifera viene riaperto al pubblico come infopoint, dopo essere stato al centro di discussioni e polemiche. L’edificio, considerato un esempio importante dell’architettura italiana del Novecento, torna a essere parte integrante della città, rappresentando un legame tra passato e presente. La riqualificazione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi apprezza il recupero e chi critica le scelte fatte.

LECCE – Lecce si riappropria di un pezzo nevralgico della sua storia urbana e di un piccolo, grande gioiello dell’architettura italiana del Novecento. L’ex stazione di servizio Agip, situata a pochi passi dall’Obelisco e di Porta Napoli, dismessa definitivamente nel 2005, è tornata oggi a nuova.🔗 Leggi su Lecceprima.it Da hub turistico a terreno di scontro politico: il caso dell’Ex Agip alle porte del centro storicoAl centro della contesa c’è solo la filosofia gestionale di quello che era stato concepito come il nuovo biglietto da visita della città. Brabus 900 Rocket Edition, la Classe G da 900 CvC'è sempre il pericolo quando si parla delle nuove creazioni Brabus di cadere nella ripetitività, vista l'abitudine a eccedere nella preparazione. Tra orgoglio e polemiche l’ex Agip rinasce: da capolavoro del ‘900 a infopointTaglio del nastro per la storica stazione di servizio. Un restauro che unisce fascino anni ‘50 e tecnologie green. Resta aperto, però, lo scontro politico sull’affidamento sperimentale della gestion ... lecceprima.it Da hub turistico a terreno di scontro politico: il caso dell’Ex Agip alle porte del centro storicoMentre giungono al termine i lavori di riqualificazione dello storico immobile, l’opposizione, attraverso la voce di Paolo Foresio, attacca duramente la giunta Poli per l’affidamento diretto della ges ... lecceprima.it