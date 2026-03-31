Un uomo è stato accompagnato davanti a una giudice dopo essere stato trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di cocaina. Dopo aver confermato le proprie generalità, ha deciso di non rispondere alle domande, preferendo il silenzio. L’arrestato si trova ora in custodia cautelare in attesa delle prossime decisioni giudiziarie.

LECCE - Si è presentato davanti alla giudice, ha confermato le proprie generalità e poi ha scelto il silenzio. Salvatore Mazzotta detto “Totò”, il 64enne di Carmiano, residente a Lecce, finito in manette giovedì scorso per la detenzione di oltre un chilo e mezzo di cocaina, non ha risposto alle domande durante l’udienza di convalida dell’arresto tenutasi davanti alla gip del Tribunale di Lecce Giulia Proto. Assistito dall’avvocato Antonio Savoia, l’indagato, noto sui social per i suoi scherzi, ha scelto dunque di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’interrogatorio non ha dunque fatto luce su uno degli aspetti più rilevanti della... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Riceve una busta con un chilo e mezzo di coca, l’arrestato tace davanti alla giudice

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