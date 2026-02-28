Stellantis le novità che vedremo | l' ibrido Range Extender sarà Leapmotor?

Il 21 maggio si terrà un evento di Stellantis in cui saranno presentate diverse novità. Tra queste, si parla di un possibile ibrido Range Extender chiamato Leapmotor. La kermesse coinvolgerà modelli come Giga Panda, la nuova generazione di 500, Alfa Romeo e Citroën. La presentazione si concentrerà sulle innovazioni previste per i prossimi modelli del gruppo.

Appuntamento per il 21 maggio 2026 ad Auburn Hills, in Michigan. Toccherà all'amministratore delegato Antonio Filosa raccontare il nuovo Piano Strategico Stellantis, con i particolari che più interessano il grande pubblico, cioè il dettaglio dei nuovi modelli in arrivo e il futuro di marchi come Alfa Romeo e Fiat, assieme al destino di Lancia e DS. Il gruppo ha chiuso i conti con il suo passato “riallienando” gli investimenti fatti finora per l’auto elettrica, una frenata che nel 2025 è costata i 25,4 miliardi di euro in oneri straordinari. La domanda ora è: "quali nuove vetture ci aspettano?". "In Europa la domanda è molto forte per i prodotti su piattaforma Smart Car, che saranno un pilastro della crescita futura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

