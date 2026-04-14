L’attaccante portoghese torna a sfidare la Juventus, richiamando alla memoria il confronto del 2020. In quella occasione, l’avversario aveva segnato un gol decisivo contro i bianconeri. Nonostante le difficoltà attuali della squadra, il giocatore si prepara a un nuovo incontro. L’incrocio tra il suo nome e la formazione torinese suscita ricordi di quella partita passata.

di Paolo Rossi Leao ritrova la Juventus e riporta alla mente quel confronto del 2020. Ecco cosa fece l’attaccante portoghese. «Nel calcio tutto cambia velocemente e non darei giudizi definitivi. Magari i fischi di sabato per Leao saranno uno stimolo in più per dimostrare quello che vale in questo finale di stagione. A volte basta un gol per riaccendere l’amore. Per esempio se segnasse la rete decisiva per battere la Juventus .». Le parole di Serginho di oggi toccano un tasto molto affascinante. È innegabile che nel calcio l’emotività e la psicologia giochino un ruolo fondamentale, e per un giocatore istintivo come Rafael Leão, i fischi del proprio pubblico possono effettivamente trasformarsi in un potente carburante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Leao ritrova la Juventus: nonostante la crisi, c’è uno ‘spauracchio’ del 2020. Dentro all’incrocio tra il portoghese e i bianconeri

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