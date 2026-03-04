Il Milan sta lavorando al rinnovo del contratto di Rafael Leao, con passi significativi fatti finora. La società rossonera e il giocatore portoghese sono impegnati nelle trattative per prolungare l’accordo, dopo il gol segnato a Cremona, che ha rappresentato un momento importante per entrambe le parti. Le discussioni proseguono con l’obiettivo di trovare un’intesa.

Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro. Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!» Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. Lautaro mancherà ancora per un po’» Calciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo. Novità importanti Infortunio Gabbia: il difensore del... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti

Leggi anche: Leao Milan, passi avanti per il rinnovo: il club lavora al prolungamento del portoghese, le ultime

Rinnovo Leao al Milan: il club lavora al prolungamento del contrattoIl milano guarda con attenzione alla prossima sfida contro il Parma, accompagnando la crescita della squadra con segnali concreti di stabilità e...

Tutti gli aggiornamenti su Milan dentro al rinnovo di Leao qual è...

Temi più discussi: Allegri: Milan, adesso si decide tutto. Futuro? Con la società c’è sintonia; Milan, l'eterno dibattito su Leao: dalla posizione in campo al suo futuro tra rinnovo e le voci di mercato; Gimenez e il Milan: marzo mese della verità, tra riscatto e addio a fine stagione; Milan, Modric rinnova? Le ultime.

Il Milan vuole che Luka Modric rinnovi per un altro annoIl futuro di Luka Modric al Milan: le dinamiche del rinnovo di contratto del campione croato e le aspettative di Massimiliano Allegri e della società. Il Milan è impegnato in una fase cruciale del pro ... notiziemilan.it

Leao, gol e futuro rossonero: derby nel mirino e rinnovo sullo sfondoA Cremona il Milan è tornato a chiudere una gara in clima di festa dopo il pari contro il Como e la sconfitta contro il Parma. Il simbolo (sia in positivo che in negativo) è ... milannews.it

Leao vuole solo il Milan: c'è il primo passo per il rinnovo fino al 2030 x.com

Tegola Milan, Gabbia operato per un’ernia inguinale: starà fuori un mese facebook