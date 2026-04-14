Leao-Milan aria di rottura dopo il ko con l’Udinese | Di Marzio fa chiarezza sulla pista araba

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Rafael Leao ha ricevuto fischi dai tifosi a 'San Siro', alimentando voci di una possibile partenza nel prossimo calciomercato estivo. L’attaccante, arrivato al Milan nel 2019, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro, con alcune fonti che parlano di un interesse da parte di club arabi. La situazione sembra aver creato tensioni tra il giocatore e la società.

Sta vivendo una stagione tormentata Rafael Leao, attaccante giunto al Milan nell'estate 2019 che, con il passare degli anni, è diventato un senatore della squadra rossonera e il giocatore più pagato dell'intera rosa. Quest'anno ha dovuto cambiare ruolo (da esterno offensivo in un 4-2-3-1 a prima o seconda punta in un 3-5-2) e ha dovuto anche pagare dazio a due infortuni. Il primo, quello al muscolo soleo del polpaccio, smaltito in un mese e mezzo tra agosto e settembre. Il secondo, invece, il continuo fastidio all'adduttore sfociato in un principio di pubalgia rimediato a dicembre, è tutto fuorché un ricordo. Leao, ad ogni modo, ha sempre dato disponibilità per giocare al tecnico Massimiliano Allegri, anche quando non in perfette condizioni fisiche.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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