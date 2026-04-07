Calciomercato Di Marzio sulla situazione di Leao | Il Milan fa questo ragionamento

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di 'Sky Sport' specializzato in calciomercato, ha commentato la situazione di un calciatore attualmente in forza a una squadra di Serie A. Secondo quanto riferito, il club sta valutando alcune possibilità riguardo al futuro dell’atleta e sta considerando diverse soluzioni in vista della prossima sessione di mercato. La società non ha ancora preso una decisione ufficiale, ma sta monitorando attentamente le sviluppi.

Dopo aver saltato Milan-Torino dello scorso 21 marzo ed aver lavorato due settimane tra Portogallo e Milanello per recuperare dal principio di pubalgia che lo affligge ormai da quattro mesi, ieri sera Rafael Leão è entrato in campo nel finale di Napoli-Milan. Subentrato a Youssouf Fofana all'83', ha disputato quindi 12' - recupero incluso - senza riuscire a lasciare il segno nel big match del 'Maradona'. I numeri stagionali di Leão, tra cambio ruolo (nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri non fa più l'esterno offensivo, bensì la prima o la seconda punta) e numerosi stop per infortunio, restano comunque buoni: 10 gol e 2 assist in 25 partite tra Serie A e Coppa Italia, in 1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Di Marzio sulla situazione di Leao: “Il Milan fa questo ragionamento” Calciomercato Milan, via Leao? Il suo sostituto potrebbe essere questo pezzo da 90Manca ancora molto tempo al calciomercato estivo, c'è una stagione da finire nel migliore dei modi - ovvero almeno con la conquista di un posto nella... Calciomercato Milan, Di Marzio annuncia: “Nuovi contatti in giornata per Goretzka”Il calciomercato invernale è iniziato da pochi giorni, ma si inizia a pensare alle trattative in vista della prossima estate. Temi più discussi: È già calciomercato nei settori giovanili: ecco il domino (e la missione) dei responsabili; Di Marzio: Bastoni via dall’Inter? Conferme su interesse Barcellona, le condizioni sono…; Il Real Madrid segue con attenzione Honest Ahanor; La Roma segue Sergio Arribas dell'Almeria per l'eventuale post Dybala: il punto. Gianluca Di Marzio: il punto sul calciomercatoPer raccontare la sessione invernale del mercato, a partire dal 5 gennaio su Sky e NOW torna Calciomercato-L’Originale, il grande classico dell’inverno che approfondirà ... sport.sky.it Di Marzio sul futuro di Leao: Il Milan non si è mai posto il problema di capire se metterlo sul mercato o noNel post partita di Napoli-Milan Gianluca Di Marzio è intervenuto direttamente da Madrid per parlare del futuro di Rafael Leao, che anche oggi al Maradona non ha brillato come invece in ... milannews.it #Calciomercato #Milan, si va verso un clamoroso ritorno in rossonero: pronti 30 milioni - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, si va verso un clamoroso ritorno in rossonero: pronti 30 milioni - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com