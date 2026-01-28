Liricamente | le stagioni dell’anima in musica al Circolo Artistico

Mercoledì 28 gennaio alle 19.30, il Circolo Artistico di Palermo si prepara a ospitare “Liricamente”, un evento che promette di emozionare chi vi partecipa. La serata sarà un viaggio tra le emozioni e le stagioni dell’anima, raccontate attraverso la musica. L’ingresso è aperto a tutti, e l’atmosfera sarà intima e coinvolgente, pronta a far vivere al pubblico momenti di grande intensità.

Mercoledì 28 gennaio, alle 19.30, il Circolo Artistico di Palermo apre le porte del suo salotto a un'esperienza musicale di rara intensità con "Liricamente", un evento unico che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le mille sfumature dell'animo umano. Continua così il ciclo delle attività all'interno del Circolo, fondato nel 1882, che porta la firma della professoressa Elvira Maiorca Italiano. Gioia, disillusione, tristezza, rabbia, paura, amore: come le stagioni che animano la vita, questi sentimenti si susseguiranno in un percorso fatto di musica e parola, per raccontare ciò che si agita nei nostri cuori.

