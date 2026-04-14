É nelle librerie " Più di una gara. 11 indimenticabili storie di sport marchigiano " del giornalista Andrea Pongetti, socio fondatore dell’Associazione di Storia Contemporanea. Il volume (1797 Edizioni), che sarà presentato giovedì 23 (ore 17.30) alla Ubik di Senigallia, è composto da 11 brevi saggi dedicati ad altrettante realtà sportive. Si va dal ‘piccolo’ Ascoli di Costantino Rozzi allo storico scudetto nel basket della Victoria Libertas Pesaro, dal "Miracolo Falconara" nella pallavolo a quello del Tennistavolo Senigallia, capace nel 1977 di portare lo scudetto in provincia con una squadra tutta locale. Spazio anche a miti come il pilota...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le storie di sport marchigiano raccontate da Andrea Pongetti

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Argomenti più discussi: Senigallia, le Marche e lo sport: c’è tutto nel nuovo libro di Andrea Pongetti; 120 anni in zona Cesarini: campione in campo e fuori. La sua Senigallia nel cuore. E’ ancora un mito; Più di una gara. 11 indimenticabili storie di sport marchigiano ospite del programma 20 minuti da Leone; Più di una gara. 11 indimenticabili storie di sport marchigiano ospite del programma 20 minuti da Leone.

Il giornalista Carlo Leone intervista su Radio Duomo 95.2 l'autore del libro, lo storico Andrea Pongetti facebook