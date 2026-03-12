Start up Day a Napoli | le storie dell’innovazione raccontate da Diletta Capissi

A Napoli si tiene il Start up Day, un evento dedicato all’innovazione in Campania. Durante l’incontro vengono presentate le storie di startup locali che negli ultimi anni sono cresciute in termini di dimensioni, risorse, fatturato e posizionamento strategico. L’evento vede la partecipazione di Diletta Capissi, che racconta i percorsi e le esperienze delle imprese emergenti della regione.

Un incontro per raccontare l’innovazione in Campania attraverso i volti, le esperienze e i percorsi di startup che, negli ultimi anni, sono cresciute per dimensioni, risorse, fatturato e posizionamento strategico. Regista dell’evento è Fabbrica Italiana dell’Innovazione, che ripercorrerà con la giornalista Diletta Capissi, che cura su Il Mattino la rubrica “ I volti dell’innovazione”, gli anni dedicati alle storie di startup. Nel corso di oltre 15 anni ha raccontato decine di realtà innovative del territorio e, in questa occasione, incontrerà alcune delle startup già intervistate per tracciare un ritratto dell’ecosistema campano, mettendone in luce evoluzioni, sfide, modelli di crescita e nuove dinamiche imprenditoriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

