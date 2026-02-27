Aneddoti da Pievequinta | con Mauro Mariani un pomeriggio di cronache e storie mai raccontate

Domenica 1 marzo alle 16, a Palazzo Morattini di Pievequinta, si terrà un pomeriggio dedicato a Mauro Mariani, che racconterà aneddoti e storie poco note legate alla zona. L'evento si inserisce nelle attività parallele alla mostra fotografica

Domenica 1 marzo, alle ore 16, a Palazzo Morattini di Pievequinta, nell'ambito delle iniziative collaterali alla mostra fotografica "La Cervese racconta. Il tempo che passa", Mauro Mariani, ricercatore e storico, racconterà avvenimenti di cronaca, di politica e altre storie del secolo scorso e non solo, avvenuti a Pievequinta e nelle frazioni limitrofe. Fra quelli proposti dal relatore, gli sviluppi di un incendio avvenuto nella notte del 29 marzo 1740 in una casa posta a Ravenna. Il tragico episodio causò la morte della sorella del proprietario, l'avvocato Succi, mentre in quel drammatico contesto si salvò invece un'immagine... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

