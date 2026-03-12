L’emergenza casa Continuano gli sfratti | Mancano 9 milioni per la manutenzione

In provincia di Arezzo, le richieste di esecuzione di sfratto sono diminuite del 25%, passando da 331 nel 2023 a 247 nel 2025. Gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti invariati, con 124 casi registrati sia nell’anno precedente che in quello attuale. La situazione evidenzia un calo nelle richieste di sfratto ma non nei procedimenti completati, mentre si continua a segnalare una carenza di circa 9 milioni di euro destinati alla manutenzione degli immobili.

Calano del 25% le richieste di esecuzione di sfratto in provincia di Arezzo. Siamo passati dalle 331 del 2023 alle 247 del 2025, mentre gli sfratti eseguiti restano stabili: 124 quelli relativi all'anno scorso. Sull' emergenza abitativa ad Arezzo, il Comune stila il bilancio 2025 della Commissione territoriale. Cosa emerge? Che sebbene siano diminuite le richieste di esecuzione, Arezzo Casa segnala un deficit di 9 milioni di euro per le manutenzioni. Resistono in sostanza le misure di contenimento degli sfratti ma a preoccupare è la tenuta del sistema di edilizia residenziale pubblica a causa della carenza di finanziamenti strutturali.