Aumentano le spese per gli animali domestici | quanto e come difendersi

Le spese per gli animali domestici sono salite di molto negli ultimi mesi. In molti si chiedono come fare per affrontare i costi crescenti e proteggere il proprio budget. Con il prezzo del cibo, delle visite veterinarie e degli accessori che continua a salire, le famiglie si trovano a dover rivedere le proprie spese. Alcuni cercano soluzioni alternative, altri si accontentano di risparmiare dove possono, ma la sfida resta. A Roma, sempre più proprietari di animali si trovano a dover fare i conti con queste nuove difficoltà.

Roma, 3 febbraio 2026 - Quando si dice fido. Oggi avere un animale domestico è un vero e proprio lusso. Secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Emg Different, oltre 13 milioni di italiani hanno visto crescere le spese per il proprio animale nel 2025. Parliamo di un incremento di circa 149 euro per cane o gatto, con punte di oltre 500 euro per chi ha dovuto affrontare spese veterinarie impreviste. E quelle, si sa, costano. Complessivamente, mantenere un gatto è costato 767 euro mediamente, mentre un cane ha richiesto 1.263 euro all’anno. E non sorprende che in molti ricorrano a prestiti personali o fidi bancari per attutire il colpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La salute degli animali domestici dipende anche da una corretta prevenzione e dall’attenzione alle loro abitudini quotidiane.

