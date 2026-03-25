Daniela Santanchè si è confrontata pubblicamente con le critiche ricevute riguardo alla sua posizione nel governo. La questione ha acceso un dibattito interno alla maggioranza, con alcune forze politiche che valutano una possibile mozione di sfiducia. La ministra ha espresso le sue ragioni, mentre le tensioni tra i vari esponenti si sono fatte più evidenti in queste ore.

Dopo l’invito pubblico della presidente Giorgia Meloni a dimettersi, la ministra del Turismo Daniela Santanchè continua a difendere il suo posto e non sembra intenzionata al passo indietro. La Pitonessa lamenta che il suo caso è diverso da quello di Andrea Delmastro, l’ex sottosegretario all Giustizia dimessosi il 24 marzo. Intanto si profila l’ipotesi della maggioranza intenzionata a sfiduciarla. Il braccio di ferro tra Daniela Santanchè e Giorgia Meloni La difesa di Daniela Santanché La mozione di sfiducia in Parlamento Il braccio di ferro tra Daniela Santanchè e Giorgia Meloni All’indomani del risultato del referendum sulla Giustizia che ha visto trionfare il No, assestando un duro colpo al Governo, la premier Giorgia Meloni ha deciso di “cambiare fase” all’interno dell’esecutivo e di non fare più sconti a nessuno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniela Santanchè prova a difendersi, braccio di ferro con Giorgia Meloni e la maggioranza pensa alla sfiducia

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