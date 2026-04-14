Il leader cinese ha presentato quattro principi guida per promuovere la pace e la stabilità nella regione del Medio Oriente. La proposta si concentra sulla sicurezza del Golfo e sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, attraversato da molte rotte commerciali strategiche. Queste iniziative sono state annunciate in un momento di tensione crescente tra le nazioni che operano nella zona.

Il leader cinese, Xi Jinping, ha presentato quattro principi guida per la pace e la stabilità in Medio Oriente, con un focus sulla sicurezza del Golfo e sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. L’area resta ad alta tensione dopo l’escalation tra Stati Uniti e Iran e le conseguenti ripercussioni sulla sicurezza marittima regionale. I punti, formalmente comunicati dalla portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ricalcano i principi ricorrenti della diplomazia cinese, ma acquisiscono maggiore profondità se letti alla luce del contesto diplomatico e delle dinamiche emergenti tra Cina, Russia e Iran. Tempismo e coordinamento con Mosca.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le quattro proposte di Xi per la pace di Hormuz

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Guerra tra Stati Uniti e Iran, Xi Jinping presenta un piano di pace in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità in Medio OrienteEvitare a ogni costo che con la fine del cessate il fuoco, prevista per il 14 aprile, la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran.

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