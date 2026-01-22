I piani di mobilità sostenibile rappresentano strumenti fondamentali per promuovere una mobilità più ecologica e responsabile nelle città. Tuttavia, la Consulta ambiente critica la mancanza di una visione strategica unitaria, evidenziando come la presenza di due PUMS redatti dalla stessa società, il PIM di Milano, possa generare sovrapposizioni e inefficienze. Un approccio coerente e integrato è essenziale per raggiungere obiettivi concreti di sostenibilità urbana.

"Due piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums) invece di uno, redatti dalla medesima società, il PIM di Milano. Manca una visione strategica". È da qui che parte la critica di Legambiente e delle associazioni della Consulta Ambiente del Comune di Lodi (Alaus, Fiab, Movimento contro la Fame nel Mondo, Verde Bottiglia, Animum Ludendo Coles), che ieri hanno preso duramente posizione sui Pums di Comune e Provincia. Per le associazioni, "la coerenza tra i due piani si riconosce nella quasi totale assenza di proposte di rilevanza strategica, capaci davvero di governare i cambiamenti epocali della mobilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piani di mobilità sostenibile. La Consulta ambiente attacca: "Manca una visione strategica"

"Dup e bilancio a Forlimpopoli, manca visione politica e strategica"Il gruppo consiliare di minoranza ‘La Nostra Città’ a Forlimpopoli critica il Documento Unico di Programmazione e il bilancio approvati il 30 dicembre, evidenziando la mancanza di una visione politica e strategica chiara.

