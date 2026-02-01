Jannik Sinner le parole di Djokovic fanno male | Devo essere sincero

Djokovic si lascia andare a parole dure dopo la sconfitta contro Alcaraz. Il tennista serbo dice che le parole di Djokovic lo hanno colpito e lo hanno ferito, anche se si tratta solo di una risposta a quanto successo in campo. La semifinale contro Sinner è ormai un ricordo, ma le sue parole fanno discutere.

Novak Djokovic perde la finale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz. E nelle parole delle rituali partite post-partita allarga lo sguardo anche a Jannik Sinner, battuto in semifinale. Sul palco della Rod Laver Arena, il serbo intreccia il racconto della sconfitta con una riflessione inattesa sul proprio percorso e sul livello dei rivali più giovani, mettendo al centro proprio l’azzurro. La finale segna la fine del sogno di Djokovic di conquistare un altro titolo a Melbourne, il 25esimo in carriera, e certifica il dominio di Alcaraz, capace di rimontare dopo un avvio difficile e chiudere in quattro set. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Nella notte di Melbourne, Djokovic ha vinto una semifinale al cardiopalma contro Sinner, durato cinque set.

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto in tre set Ben Shelton, numero sette del mondo.

